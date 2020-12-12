اليوم.. رئيس الجمهورية يلقي كلمة امام 70 رئيسا وزعيما دوليا

2020/12/12 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، السبت، عن كلمة مرتقبة سيلقيها رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أمام 70 رئيساً وزعيماً دولياً خلال قمة المناخ التي ستعقد اليوم بشكل افتراضي.

وجاء في نص اعلام المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية:

يُلقي رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اليوم كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ "قمة طموح المناخ" وبمشاركة اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وتستضيف القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخاسمة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ.

PUKmedia

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