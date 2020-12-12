مسؤول محلي: منفذ القائم يسجل اعلى مستوى انتعاش لتبادل التجاري منذ اعادته

2020/12/12 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه امام حركة التبادل التجاري .

وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، سجل ارتفاع وتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ افتتاحه حيث وصل عدد الشاحنات القادمة من الاراضي السورية باتجاه ساحة التبادل التجاري في قضاء القائم الى اكثر من 130 شاحنة محملة بمختلف السلع في اليوم الواحد”.

واضاف ان” عدد الشاحنات في الفترة السابقة كان لا يتجاوز 50 شاحنة في اليوم الواحد”، مبينا ان” ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع سوريا يمثل نقل تحول في توفير السلع التي تحتاجها الاسواق المحلية العراقية”.

وأوضح المحلاوي أن “القوات الامنية تقوم بتوفير الحماية الامنية الازمة للشاحنات والمسافرين على طول الطريق الدولي السريع ولم يسجل اي خرق امني”.



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