طبيب كرة الصقور يستغرب من قرار اقالته

2020/12/12 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

ابدى طبيب فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية غالب الموسوي، استغرابه من قرارا اقالته من منصبه.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “صراحة لا اعلم سبب اقالتي من منصبي في النادي وعلى الرغم من اني اقدم شخص يتواجد مع فريق الصقور”.

واوضح ان “الهيئة الادارية حملتني اصابة اللاعبين على ارضية الملعب، هذا الامر ليس ذنبي ولا اعلم ما الذي ارتكبته ليعاملوني هكذا”.

تجدر الاشارة الى ان طبيب الصقور، اقيل في اجتماع الادارة الاخير الذي جددت فيه الهيئة ثقتها بالمدرب ايوب اوديشو.



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