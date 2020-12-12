الأمن النيابية: لاسيادة الا باخلاء العراق من أي تواجد عسكري اجنبي

2020/12/12 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رهنت لجنة الأمن والدفاع النيابية, السبت, تحقيق سيادة العراق بوحدة القرار السياسي واخلاء البلاد من أي تواجد عسكري اجنبي، فيما أشارت إلى أن بعض الممارسات السياسية شجعت اميركا على البقاء في العراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ / المعلومة / انه “على مدى اكثر من 15 عاما تعاني العملية السياسية من تفكك وتمسك كل جهة بمصالحها الفئوية الضيقة دون الالتفات الى المصلحة الوطنية العليا وقد أدى هذا التفكك الى فقدان وحدة القرار السياسي”.

وأضاف عليوي، انه ” للأسف الجميع يتحدث عن السيادة الوطنية الا ان القوى السياسية لم تعي لحد الان ماهي ثوابت السيادة الوطنية والتي تقف في اولويتها وحدة القرار ونبذ الخلافات الجانبية وخير دليل على ذلك كان واضحا في جلسة التصويت على قرار سحب القوات الأجنبية من العراق”.

وتابع ان ” عزوف بعض القوى بالتصويت على قرار البرلمان بالانسحاب شجع الاخرين واولهم الامريكان بالمماطلة بسحب قواتهم من البلاد ” , مؤكدا , انه “لاسيادة الا بوجود وحده للقرار السياسي واخلاء البلاد من أي تواجد عسكري اجنبي” .



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