الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

2020/12/12 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، السبت، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد في القدس المحتلة.

كما اعتدت على شاب قبل اعتقاله من أمام باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وقررت سلطات العدو إبعاد المقدسي أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ثلاثة أشهر.

واندلعت مواجهات بين قوات العدو وشبان في بلدة العيسوية، أطلقت خلالها قوات العدو الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات العدو منطقة جبل أم ركبة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في المنطقة لعدة ساعات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات العدو فجرا بلدة رنتيس غربي المدينة، وجابت عددا من الشوارع في البلدة.

ويواصل العدو الصهيوني حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وصعدت قوات العدو في الأيام الأخيرة من استهداف الأسرى المحررين وطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني مع السلطة.



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