مصدر أمني: إصابة طفل بانفجار عبوة قرب مطار بغداد الدولي

2020/12/12 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب طفل بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مطار بغداد الدولي، وفقا لما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة صغيرة الحجم انفجرت بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع بالقرب من مطار بغداد الدولي، مشيرا أن الانفجار أسفر عن إصابة طفل من سكنة دور التجاوز القريبة من الموقع من جهة منطقة الرضوانية غربي بغداد.

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