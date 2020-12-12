إعادة عزل مدينة في الصين بعد رصد إصابة بفيروس كورونا

2020/12/12 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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فرضت الصين إغلاقا في مدينة شمالي البلاد وأطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق في مدينة أخرى، بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من هاتين المدينتين.

وأصيب رجل في الاربعين من العمر في مدينة دونغ نينغ يعمل في الميناء..



وأعلنت السلطات هناك أنها وضعت المدينة في وضع يشبه زمن الحرب حيث تم وقف كل وسائل النقل وبات يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود الى الساعات الأربع والعشرين الماضية ويثبت انه لا يحمل الفيروس.

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