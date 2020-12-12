2020/12/12 | 14:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم السبت إنه تم بحث إنشاء كيان لنقل الركاب برياً بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أنه “تم بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال التعاون بين البلدان الثلاثة، وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول، سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري، على غرار شركة الجسر العربي للملاحة، أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة”.

وأشار إلى أن المشروع يهدف “للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة”.

وانعقدت أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ 75 في مدينة القاهرة، بحضور كل من كامل الوزير، وزير النقل المصري، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين، وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي، وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين مصر والأردن والعراق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يقتربون من الذهاب إلى مصر عبر السيارات.. كيان نقل بري بين العراق ومصر والاردن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يقتربون من الذهاب إلى مصر عبر السيارات.. كيان نقل بري بين العراق ومصر والاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).