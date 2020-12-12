2020/12/12 | 14:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن السلطات القضائية نفذت حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض ”روح الله زم”، وذلك بعدما أيدت المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل محكمة الثورة في طهران.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن ”روح الله زم المناهض للنظام الإيراني ومدير موقع أمد نيوز جرى إعدامه صباح اليوم السبت“، من دون ذكر التفاصيل.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في طهران، بحق روح الله زم.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي بشأن قرار محكمة الثورة إعدام روح الله زم” قبل أكثر من شهر، نظرت المحكمة العليا في حكم روح الله زم وأيدته“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل اعلام إيرانية : تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل اعلام إيرانية : تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل اعلام إيرانية : تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).