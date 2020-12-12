العراق يتلقى طلبات من اربع دول لتصدير محاصيله الزراعية

2020/12/12 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عن تحقيق فائض كبير في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعية خلال 2020، بينما اكدت تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة تتبع حاليا سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها عصابات داعش الارهابية عام 2014».واضاف ان «الوزارة وخلال عام 2020، حققت تقدما كبيرا في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، حيث لعب المنتج المحلي دورا مهما في السوق المحلية خصوصا مع الغلق الذي رافق اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، اذ لم تشهد السوق العراقية اي نقص في الامدادات الغذائية».وأشار الجبوري الى “وجود تنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية الاخرى لمنع تهريب السلع الزراعية الى البلاد”، موضحا ان “اغلب عمليات التهريب تكون من خلال المنافذ الحدودية في كردستان”.

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