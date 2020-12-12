بيكر هيوز: شركات النفط الأميركية أضافت 12 حفارة الأسبوع الماضي

2020/12/12 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بواقع 12 منصة الأسبوع الماضي، كما صعدت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير بيكر هيوز، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 12 منصة في الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من ديسمبر ليصل الإجمالي إلى 258 منصة.

كما زاد عدد منصات التنقيب الأميركية عن الغاز الطبيعي 4 منصات في الأسبوع الماضي ليصل إلى 79 منصة.

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