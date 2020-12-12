كلمة مرتقبة لرئيس الجمهورية

2020/12/12 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، لإلقاء كلمة العراق أمام 70 رئيسا وزعيما حول العالم بشأن المناخ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يلقي مساء اليوم كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ (قمة طموح المناخ)”.

وبحسب البيان، “يشارك في القمة العالمية اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل”.

وأشار البيان إلى ان “القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ”.

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