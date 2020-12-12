بينها جنائية.. القبض على 14 متهما بقضايا مختلفة في الديوانية

2020/12/12 | 14:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 14 متهماً بقضايا مختلفة من بينها جنائية تخص تجارة وتعاطي المخدرات والقتل في محافظة الديوانية.

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