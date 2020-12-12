الصين.. ضرب عش دبابير بطائرة قاذفة للهب

2020/12/12 | 14:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت منطقة في وسط الصين مشهدا مثيرا مؤخرا، حين تم تحويل طائرة من طيار "درون" إلى قاذفة لهب طائرة في حملة نارية للقضاء على أكثر من 100 عش للدبابير.

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