السيتي يدخل بقوة في الصراع للحصول على خدمات النرويجي هالاند

2020/12/12 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]دخل مانشستر سيتي الانجليزي، في سباق التعاقد مع النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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