بغداد والقاهرة تبحثان إنشاء كيان لنقل الركاب براً بين العراق ومصر والأردن

2020/12/12 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النقل المصري، كامل الوزير،

اليوم السبت، إنه تم بحث إنشاء كيان

لنقل الركاب براً بين مصر والأردن

والعراق.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أنه "تم

بحث موضوع له أهمية كبيرة في مجال

التعاون بين ال

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