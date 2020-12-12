لقلب سليم معافى.. احرص على هذه الأطعمة

2020/12/12 | 14:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..تعد أمراض القلب المتنوعة مسؤولة عن ثلث الوفيات حول العالم، وفق جمعية القلب الأميركية، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على سلامة هذا العضو الحيوي مسألة بالغة الأهمية.وتعتبر التغذية السليمة أمرا ضروريا لسلامة القلب، خصوصا أن بعض الأطعمة تؤثر على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.وفيما يلي قائمة بــ8 أطعمة يسهم تناولها في التمتع بقلب سليم معافى، وفق موقع “هيلث لاين” المتخصص بالأخبار الطبية:الخضراوات الورقيةيتميز هذا النوع من الخضراوات مثل السبانخ والكرنب بغناه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تعد مصدرا مهما لفيتامين “كي” الذي يحمي الشرايين ويسهّل تدفق الدم في الجسم ويقلّل ضغط الدم، ويحسّن وظائف الخلايا المبطّنة للأوعية الدموية.الحبوب الكاملةتحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن دورها في انخفاض ضغط الدم.الأفوكادويعتبر الأفوكادو مصدرا جيدا للدهون الصحية غير المشبعة والتي تحمي القلب، وتخفّض الكوليسترول.كذلك فإن الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، العنصر الغذائي الضروري لصحة القلب.الجوزالجوز مصدر مهم للمغنسيوم والمنغنيز والألياف، وتساعد إضافة كمية قليلة منه في النظام الغذائي بحماية القلب، وذلك عبر تقليل الكوليسترول الضار وتخفيض ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.



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