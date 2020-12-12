2020/12/12 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بدور نساء كردستان في الحركة التحررية، داعيا الى النضال من أجل العدالة والمساواة وترسيخ المشاعر الوطنية.وقال بارزاني في رسالة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس اتحاد نساء كردستان، تلقى “النور نيوز” نسخة منها، هنأ فيها سكرتيرة الاتحاد وجميع الأعضاء، كما عبّر عن تمنياته لهن بالتوفيق، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يشيد بدور نساء كردستان في الحركة التحررية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يشيد بدور نساء كردستان في الحركة التحررية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).