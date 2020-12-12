الاتحاد الآسيوي يعلن جدول مباريات التصفيات المزدوجة

2020/12/12 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد الجولات من السابعة إلى العاشرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022 و كأس_آسيا 2023 في الصين.وسيكون منتخبنا في حالة انتظار في الجولة السابعة من التصفيات المقررة في ٢٥ من شهر مارس / آذار المقبل، وسيخوض مباراة الدور الثامن أمام هونغ كونغ في ٣٠ من مارس / آذار في هونغ كونغ وفي الجولة التاسعة يستضيف في ملعب جذع النخلة منتخب كمبوديا في ٧ من يونيو / حزيران المقبل ويختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الإيراني في طهران بالخامس عشر من يونيو / حزيران المقبل./انتهى

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