القبض على 14 متهماً بقضايا متنوعة في الديوانية

2020/12/12 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 14 متهماً بقضايا متنوعة في محافظة الديوانية.وذكرت الوكالة في بيان ان تشكيلات شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة النطاق لملاحقة المطلوبين تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص إضافة إلى تدقيق أسماء المطلوبين شارك فيها عدد من الضباط و المنتسبين.واضافت الوكالة ان مفارز قسم مكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات و مراكز الشامية والحمزة والشنافية والشافعية تمكنت من القاء القبض على ١٤ متهما بقضايا متنوعة من بينها جنائية تخص تجارة وتعاطي الحبوب المخدرة والقتل وتحرير صك بدون رصيد والنصب والاحتيال./انتهى

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