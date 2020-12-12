نائب ..حملة اعتقالات تطال سياسيين ورجال دين في اقليم كردستان

2020/12/12 | 14:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف النائب في البرلملن العراقي جمال جوكر في تصريح صحفي: "هناك حملة اعتقالات حصلت من الجهات الامنية الرسمية وشملت شخصيات سياسية في الاقليم ورجال دين من خطباء المساجد بعد المطالبات بالتظاهر امس بعد صلاة الجمعة".

وأضاف كوجر، أن "الاحزاب الحاكمة في الاقليم هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما...

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