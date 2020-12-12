ضمن مبادرة (ألق بغداد): غداً افتتاح نصب الشهيدة في الأعظمية

2020/12/12 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- فاطمة رحمة

يفتتح رئيس مبادرة (ألق بغداد) الموسيقار نصير شمة ،غداً الأحد ،نصب "الشهيدة" المقام على ساحة الأئمة في الأعظمية من عمل الفنان عباس غريب.

وذكر بيان صدر عن مبادرة (ألق بغداد) تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن "المبادرة كانت قد أعلنت عن مسابقة لإنجاز نصب يخلد إحدى الشهيدات من ضحايا النظام البائد ،التي قتلت ظلماً من البعث الجائر هي وأطفالها"،مشيراً إلى أن "الفنان غريب فاز في المسابقة ،وتم إنجاز العمل الذي سيفتتحه رئيس المبادرة الموسيقار نصير شمة ".

وأضاف أن "نصب الشهيدة تم بدعم من صندوق (تمكين) التابع للبنك المركزي ،ورابطة المصارف الخاصة العراقية ،وسيقام في ساحة الأئمة بمدينة الأعظمية.

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