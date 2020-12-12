محنة العملية التعليمية في العالم العربي - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى واقع ودور النظم التعليمية بنيوياً ووظيفياً في العالم العربي؟مصعب قاسم عزاوي: النظم التعليمية في الدول العربية هي استطالات بشكل أو بآخر للنظم الاستبدادية المسيطرة عمقاً وسطحاً على حيوات الأفراد والمجتمعات في الدول العربية، وهو الواقع الذي يجعل منها أدوات لا بد أن تعمل في خدمة الآلة الاستبدادية الأخطب ......





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