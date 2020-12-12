مساجِد ... وأرقام - امين يونس

2020/12/12 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس هنالك 3.8 مليون مسجد حول العالم ونفوس المسلمين حوالي 1.9 مليار نسمة ، أي ان هنالك مسجدٌ واحد لكُل 500 مسلم تقريباً .



هذا من الناحية النظرية ، لكن الواقع ليس كذلك ، فأن توزيع هذه المساجد ليس متطابقاً حسب عدد المسلمين .



فأن دولة مثل سلطنة عمان نفوسها " من غير الوافدين " حوالي 2.5 مليون نسمة ، فيها 16000 مسجد ، أي ان مسجدا لكل 156 مسلم عماني ! .



في حين أن أكبر دولة إسلامية وهي إندونيسيا والتي فيها 22 ......





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