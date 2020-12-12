كتلة الحكمة: هناك ضغوط لتعيين مدراء غير مستقلين لمكاتب المفوضية

2020/12/12 | 15:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة الحكمة النيابية عن ضغوط تمارس لتعيين مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في بعض المحافظات .

وذكر النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح صحفي ان” هناك ضغوطا سياسية تمارس لتعيين مدراء بعض المكاتب في المحافظات ، خلافا لمعايير الاستقلالية والمهنية التي يفترض ان تتمتع بها المفوضية “.

واوضح انه ” كان الاجدر بالمفوضية النأي بنفسها عن تلك الضغوط ومصارحة الحكومة والبرلمان عن اي جهة سياسية تقف وراء تلك الضغوط “.

واضاف لدينا معلومات عن ضغوطات مورست على المفوضية لتسمية شخصيات محددة في بعض المحافظات “، مبينا ان ” تعيين مدراء تلك المكاتب لم يتم وفق اسس قانونية صحيحة، واللجنة القانونية تتحفظ على اختيار تلك الاسماء لإدارة مكاتب المفوضية في المحافظات “.

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