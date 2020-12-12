لمنع حصول خروقات.. الامن النيابية تدعو لتوفير معدات حديثة للدفاع الجوي

2020/12/12 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، بدعم منظومة الدفاع الجوي وتمكينها من حماية الأجواء العراقية ومنع الخروقات.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح له اليوم (12 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت قائد الدفاع الجوي اللواء الركن ناهل السعدي ومعه ضباط الركن في القيادة حيث قدم للجنة عرضا عن مهام المديرية".

وأضاف أن "السعدي أشار إلى وجود الكثير من الفجوات في أجواء العراق بسبب النقص الكبير في الامكانيات والأجهزة".

وتابع الركابي أنه "من الضروري الاهتمام بدور هذه المديرية التي تتحمل مسؤولية حماية سماء العراق بالإضافة إلى معرفة عدد ونوع الطائرات الداخلة للأجواء"، داعيا "الحكومة إلى دعم الدفاع الجوي ورفدها بالمستلزمات والأجهزة والأسلحة الحديثة وتوفير الخبرات لها لتأمين وحماية الأجواء العراقية".

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