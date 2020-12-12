الاقليم يسجل 183 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/12 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 183 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 290"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحصوصات: (2664 فحوصات جديدة)

• (126) اربيل

• (256) السليمانية

• (2200) دهوك

• (15) حلبجة

• (67) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (183 اصابات جديدة)

• (4) اربيل

• (27) السليمانية

• (133) دهوك

• (2) حلبجة

• (17) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الشفاء: (359 حالات شفاء جديدة)

• (101) اربيل

• (8) السليمانية

• (224) دهوك

• (7) حلبجة

• (19) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (9 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (4) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) ڕاپەڕین

PUKmedia ترجمة

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