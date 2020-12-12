السليمانية تحتضن بطولة لكمال الاجسام

2020/12/12 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت بمدينة السليمانية يوم السبت، بطولة كمال الاجسام بمشاركة 150 لاعبا.

وافاد مراسلنا، ان البطولة اقيمت باشراف اتحاد كمال الاجسام العراقي، للاعبي القاعات في السليمانية والمناطق المحيطة بها، لافتا الى ان 150 لاعبا يشاركون في البطولة.

واضاف: ان فعاليات البطولة اقيمت على قاعة الثقافة بمدينة السليمانية بحضور جمهور واسعة من محبي كمال الاجسام والرياضيين.

PUKmedia خاص

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