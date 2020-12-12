نائب يرهن سيادة العراق بإخلاء التواجد العسكري الاجنبي

2020/12/12 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رهنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تحقيق سيادة العراق بوحدة القرار السياسي واخلاء البلاد من أي تواجد عسكري اجنبي، فيما بينت أن بعض الممارسات السياسية شجعت اميركا على البقاء في العراق.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: انه “على مدى اكثر من 15 عاما تعاني […]

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