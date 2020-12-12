طائرات الـ بي 52 الامريكية العملاقة تحلق فوق الحدود العراقية السورية

2020/12/12 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، السبت، بتحليق طيران بي 52 فوق الاراضي السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “معلومات تفيد بأن طائرات بي 52 الامريكية حلقت في فوق المناطق السورية من دون معرفة الاسباب “.

وأضاف، أن “حركة طيران غير اعتيادية سجلتها مناطق مختلفة من الاراضي السورية تأكدت انها طائرات الـ بي 52 الامريكية ولم يعرف الدواعي الحقيقة من وراء عمليات التحليق لهذه الطائرات العملاقة فوق تلك المناطق “.

يشار الى ان القيادات الامريكية اكدت في وقت سابق تحرك طائرات بي 52 من قواعدها الى منطقة الشرق الاوسط .



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