انطلاق جولة من المباحثات الرسمية بين العراق ومصر بحضور مدبولي

2020/12/12 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت (12 كانون الأول 2020)، انطلاق جولة جديدة من المباحثات الرسمية بين العراق ومصر، بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جولة من المباحثات الرسميّة الوزارية الثنائيّة، بين الجانبين العراقي والمصري، انطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي - الأردني - المصري".

وأشار إلى أنه "ستُعقد جولة المباحثات الثلاثيّة في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد أن وصل الوفد الوزاري الأردني إلى القاهرة صباح اليوم".

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