أبرزهم علي حصني وشريف عبدالكاظم.. الجوية يوضح أسباب غياب عدد من لاعبي الفريق

2020/12/12 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ومشرف الفريق علي زغير، أن غياب عدد من لاعبي الفريق جاء لأسباب مختلفة.

وقال زغير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "غياب اللاعب علي حصني خلال الفترة الماضية والحالية يعود لأسباب عائلية، وأن اللاعب طلب من الجهاز التدريبي إجازة لمرافقة والدته التي تمر بأزمة صحية صعبة مما جعلنا نتفهم وضعه الإجتماعي".

وعن اللاعب كرار نبيل أشار إلى أن "غيابه بسبب كدمة في عضلات الظهر تعرض لها في مباراة زاخو وتعافى تماما ويحتاج إلى استعادة لياقته البدنية ليكون جاهزا في المباراة القادمة".

وأكد زغير، أنه "فيما يخص شريف عبد الكاظم ومحمد قاسم نصيف ومحمد الباقر كاظم يحتاجون فقط إلى استعادة لياقتهم البدنية ليتمكنوا من العودة في المباريات القادمة بعد تعافيهم من الإصابة".

وكان الجوية قد خسر صدارة قائمة دوري الكرة المتتاز، بعد خسارتين من الامانة وزاخو ، وتعادل مع القاسم ، في الجولات الثلاث الاخيرة.

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