القبض على شخص بحوزته مادة مخدرة وسط البصرة

2020/12/12 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا/ القت قوة من شرطة كمارك المنطقة الرابعة القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في البصرة .وذكر مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ انه تم القبض على شخص بحوزته مادة مخدرة نوع (كرستال ) تزن (55) غراما وانبولة زجاجية للتعاطي ، ./انتهى

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