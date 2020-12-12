انطلاق المباحثات الرسميّة الوزارية بين العراق ومصر بحضور رئيس الوزراء المصري

2020/12/12 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انطلقت ظهر اليوم جولة المباحثات الرسميّة الوزارية الثنائيّة، بين الجانبين العراقي والمصري بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي - الأردني - المصري.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان " جولة المباحثات الثلاثيّة ستُعقد في وقت لاحق من مساء اليوم، بعد وصول الوفد الوزاري الأردني إلى القاهرة صباح اليوم "./انتهى5

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