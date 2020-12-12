2020/12/12 | 15:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حبيب كاظم العلي، مدير عام منفذ عرعر الحدودي، أن المنفذ سيسهم في انعاش الأسواق المحلية، فيما رجح وصول إيرادات المنفذ إلى مليار دولار خلال العام المقبل.وقال كاظم العلي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت: إن منفذ عرعر الحدودي مع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: إيرادات منفذ عرعر ستصل إلى مليار دولار سنوياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: إيرادات منفذ عرعر ستصل إلى مليار دولار سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).