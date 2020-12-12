الخطوط الجوية العراقية “تصدم” الجميع.. ما السر الذي سيدفع الطائر الأخضر للأجواء الاوروبية؟

2020/12/12 | 15:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، باعلان غامض، عن تسيير رحلات جوية إلى اوروبا، بالرغم من وجود حظر جوية على الطيران العراقي في اوروبا.

وأكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان، “تشغيل الرحلات المباشرة إلى خمسة مطارات أوروبية تشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت خلال الأيام المقبلة”، مبينة أنه “سيتم تنظيم أكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية وبنسب امتلاء جيدة”.

وأوضحت الشركة، أن “العمل يجري بانسيابية عالية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل وادارة الشركة لتشغيل عدد من الوجهات التي توقفت جراء جائحة كورونا”، لافتة إلى “زيادة عدد الرحلات الى القطاعات ذات الاقبال الواسع من المواطنين كتركيا وإيران وبيروت والقاهرة ودلهي وعمان وغيرها من الوجهات”.

وكانت أوروبا قد حظرت الخطوط العراقية فوق أراضيها عام 2015 بسـبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، بعد أن طلبت وكالة سلامة الطيران الأوروبـية “EASA “عـام 2014 منع طـيـران الخطـوط الجوية العراقية بشكل مؤقت لمخالفتها شروط ومعايير السلامة، إلا أن الاتحاد الأوربي، رفع الحظر جزئيًا على طيران الخطوط الجوية العراقية لنقل العراقيين العالقين في أوروبا بسبب ازمة جائحة كورونا في العالم، وسط ظروف استثنائية.

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