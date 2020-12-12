ستوكهولم لم تر الشمس منذ بداية ديسمبر..

2020/12/12 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الشتاء الاسكندينافي القاسي ذي النهارات القصيرة، لم تر مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس ولو لساعة واحدة في ديسمبر الحالي، إذ لا يزال عداد معهد الساعات التي شهدت إشراقا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقا عند نقطة الصفر.

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