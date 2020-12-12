لؤي صلاح : سنرفع شعار التمسك بصدارة الدوري

2020/12/12 | 15:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الكابتن لؤي صلاح المدرب المساعد لفريق نفط الوسط، إن الشعار الذي سيرفعه فريقه في مواجهة أمام الطلبة، هو الحفاظ على صدارة الترتيب في المباراة التي ستقام لحساب الجولة الثامنة من دوري الكرة الممتاز.

وأضاف صلاح في تصريح خص به 7SkY : “نفط الوسط أكمل تحضيراته لمواجهة الطلبة، فريقنا مكتمل والمصابون عادوا للفريق، نبيل صباح ومرتضى جمال عادا من الإصابة، أصبحا جاهزيّن للمباراة وسيكونان ضمن خياراتنا”.

وتابع صلاح : “الطلبة من الفرق الكبيرة وله تاريخ كبير ويلعب بروح المجموعة، ويسعى مدرب الفريق أحمد خلف بهذه المجموعة إلى تحقيق موقع متقدم خاصة أن نتائجه مميزة تؤكد أنه فريق صعب المراس ولا يمكن التهاون معه داخل الملعب”.

واضاف صلاح : “نفط الوسط أكمل تحضيراته للمباراة من خلال الوحدات التدريبية اليومية وهدفنا النقاط الثلاث وعدم التفريط في صدارة الترتب”.

وأختتم صلاح حديثه قائلاً : “الجميع عازم على الظهور بالمستوى المعروف عن نفط الوسط والحفاظ على الصورة الطيبة التي قدمها الفريق خلال الجولات الماضية”.

يشار إلى أن نفط الوسط يتصدر لائحة الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الطلبة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

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