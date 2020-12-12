2020/12/12 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- التقى الوفد الوزاري العراقي، اليوم السبت، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.وذكرت وكالة الانباء الرسمية في خبر مقتضب، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “الوفد الوزاري العراقي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة”.يشار الى أن الوفد العراقي الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي برئاسة وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفد الوزاري العراقي الذي يزور القاهرة يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المركز الخبري الوطني.

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