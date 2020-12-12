96 مليون دينار تختفي من محطة حكومية لبيع الغاز.. الشرطة تروي التفاصيل

2020/12/12 | 15:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، السبت، عن إلقاء القبض على متهم سرق 96 مليون دينار من محطة لبيع الغاز السائل غربي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، أنه “تم القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (٩٦ مليون دينار) من داخل محطة لبيع الغاز السائل غربي العاصمة بغداد”.

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