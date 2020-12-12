القاهرة تشهد انطلاق المباحثات الرسميّة الوزارية بين العراق ومصر

2020/12/12 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]انطلقت جولة المباحثات الرسميّة الوزارية الثنائيّة، بين الجانبين العراقي والمصري في العاصمة المصرية القاهرة.

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