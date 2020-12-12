2020/12/12 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وقالت الوكالة إن التفويض يعتبر بمثابة “علامة فارقة” في مواجهة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 295 ألف شخص في الولايات المتحدة.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة تصل إلى 95 في المئة من فيروس كورونا، آمن وفعال.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التطعيمات الأولى سوف تبدأ في غضون “أقل من 24 ساعة

وأضاف ترامب: “حققت أمتنا اليوم معجزة طبية.



لقد قدمنا لقاحا آمنا وفعالا في تسعة أشهر فقط”.

وقبل إعلان إجازة استخدام اللقاح مساء الجمعة، مارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدامه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه طُلب من مدير الوكالة، ستيفن هان، منح موافقة طارئة على استخدام اللقاح بحلول يوم الجمعة أو ترك منصبه.



غير أن هان نفى هذه التقارير، وقال إنها “غير صحيحة”.”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الحديث عن “ضغوط”.. ادارة الغذاء والدواء الاميركية يمنح موافقة “طارئة” للقاح فايزر والتطعيم سيبدأ خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الحديث عن “ضغوط”.. ادارة الغذاء والدواء الاميركية يمنح موافقة “طارئة” للقاح فايزر والتطعيم سيبدأ خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).