مركز ميترو يصدر بيانا بشأن استخدام العنف في تظاهرات السليمانية واعتقال الصحفيين

2020/12/12 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ادان مركز ميترو، السبت، اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين واستخدام العنف ضدهم، في محافظة السليمانية، مطالبا بأطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شروط،

وقال المركز في بيان له اليوم (12 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: "يدين مركز ميترو أعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين واستخدام العنف ضدهم، في مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها، ويطالب بأطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شروط.

ففي صباح يوم الجمعة، تم أستقدام قوات كبيرة تستقل السيارات العسكرية ومجهزة بمختلف انواع الاسلحة، وانتشرت تلك القوات أمام مبنى محافظة السليمانية، الواقع عند بوابة مدخل المدينة، وحال تجمع المتظاهرين، بدأت القوات الامنية بحملة اعتقالات لبعض منظمي التظاهرات، ومن الذين شملهم الاعتقال: بيمان عز الدين،عبدالله ملا نوري، شيركو حمة أمين، عزيز روؤف، عثمان كولبي، أضافة الى آخرين.

ومنذ بداية المظاهرات في محافظة السليمانية وادارة كرميان وادارة رابرين في 3 كانون الاول 2020، قابلت القوات الامنية المحتجين بأستخدام العنف المفرط، بأطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص البلاستيكي وفي كثير من الاحيان بأستخدام الرصاص الحي، وعلى الرغم من عدم وجود تصريح رسمي حول مايجري بين أيدينا، الا ان المتابعة (دروميديا الاعلامية) لمشهد الاحداث، رصد ما يلي:

* مقتل 10 أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية بأطلاق الرصاص عليهم.

* وجود أكثر من 120 جريح في تلك التظاهرات.

* هناك أكثر من 150 مقر حزبي ودائرة حكومية تم حرقها او وقعت اضرار مادية بها.

* تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر.

يدين مركز ميترو اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين واستخدام العنف ضدهم، في مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها، ويطالب بأطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شروط.

وحسب معلومات تلقاها مركز ميترو فقد افرجت القوات الامنية عن مجموعة من الناشطين والصحفيين فيما لم يطلق سراح عدد آخر من المعتقلين.

ورصد مركز ميترو الانتهاكات ضد الصحفيين والفرق الاعلامية ومنها:

• بعد ظهر يوم الجمعة 11/12/2020، وأثناء قيام فريق من فضائية رووداو، بتغطية الاحتجاجات في قضاء رانية، قام مجموعة من الاشخاص بملابس عسكرية، من بيشمركة لواء بيتوين العائد للقوة 70 بمهاجمة فريق الفضائية، وعدا عن الاساءة للفريق بالكلمات النابية، فأن القوة الامنية قامت بتحطيم مايك الفضائية وحرق شعار الفضائية المثبت فوق المايك، وحاولت تلك القوة الاستيلاء على كاميرا فريق الفضائية، وحول هذا الاعتداء صرح بختيار قادر مراسل الفضائية هناك قائلاً: " عندما كنا مشغولين بتصوير المظاهرات في رانية، قدمت مجموعة من بيشمركة القوة 70 التي مهمتها الحفاظ على أمن المنطقة، وحال قدومهم قاموا بمهاجمة فريق موؤسسة رووداو، واخذ المايك بالقوة وحرق شعار الفضائية، فيما حاولت مجموعة اخرى من نفس القوة بالاعتداء على فريق الفضائية، الا ان المواطنين ابعدوهم عنا".

• بعد ظهر يوم الجمعة، تم أعتقال كارزان طارق مراسل فضائية ان آر تي من قبل القوات الامنية أثناء تغطيته للمظاهرات، ولاتوجد اي معلومات عن مكان اعتقاله لحد الان.

• وقامت القوات الامنية باعتقال فريق فضائية بيام المكون من مقدم البرامج (كوران محمد) والمراسل (هاوار محمد) والمصور (أكو جمعة).

• وتعرض فريق فضائية العراقية في السليمانية للاعتقال، والمكون من (أمين احمد وسيروان بارزان) وتم إطلاق سراح الفريق في نفس اليوم.

• في مساء يوم الخميس 10/12/2020 وبعد انتهاء تغطية التظاهرات في ناحية بازيان، قامت القوات الامنية بأعتقال هريم مجيد مدير ديجيتال ميديا، واطلق سراحه بعد بقاءه لاكثر من ساعة في احد مراكز الشرطة، وقبل ذلك كان موقع ديجيتال ميديا في الفيسبوك قد تعرض للتهكير.

• واعلنت فضائية بيام عن تعرض بثها لـ"التشويش" من مكان مجهول.

• وفي قضاء كلار تم اعتقال (محمد محمود) مراسل راديو دنك، واطلق سراحه بعد اعتقال دام لاكثر من ساعتين، وتم تحطيم الموبايل الخاص به ولم يعيدوه له، كما تعرض نفس المراسل للتهديد نتيجة تغطيته للمظاهرات لصالح (راديو دنك)".



حسب نص البيان.

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