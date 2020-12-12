حكومة اقليم كوردستان تمدد قرار ايقاف بث قناة NRT الكوردية

2020/12/12 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، السبت، تمديد قرار ايقاف بث قناة NRT الكوردية لأسبوع آخر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، (12 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد صدور قرار ايقاف بث القناة في السادس من شهر كانون الاول الجاري لم تلتزم القناة و واصلت البث غير القانوني والى جانب ذلك نشرت ايضا مشاهد للعنف والفوضى والتخريب للسلم المجتمعي لذا وفي يوم 8/12/2020 تم ابلاغ القناة مرة اخرى بخرقها القانون.

وعلى خليفة خرق القناة للقانون، وعدم التزامها بالقرار الصادر من المديرية، واستنادا للمادة الثالثة/ الفقرة الثالثة من تعليمات تنظيم البث في اقليم كوردستان "قررنا تمديد ايقاف بث القناة لاسبوع اخر".

وتعرض مقر "إن آر تي" في السليمانية، فجر الاثنين، لهجوم من قبل قوات الأمن المحلية، التي قطعت بث القناة وصادرت المعدات وأغلقت أبواب المبنى، بعد تغطية واسعة قامت بها القناة للاحتجاجات الأخيرة.

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