جعجع يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في قضية مرفأ بيروت

2020/12/12 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم السبت، إلى إرسال طلب للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قال جعجع خلال لقائه وفداً من كوادر منطقة بيروت في حزب “القوات اللبنانية”، في المقر العام للحزب في، “طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصي حقائق دولية ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض أفرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا”.

وأضاف السياسي اللبناني أن المسؤولية تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانية ككل، لأن “الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية”.

وجدد الدعوة، في هذه المناسبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدرجة الأولى ولحكومة تصريف الأعمال في الدرجة الثانية ولأي حكومة عتيدة ستأتي أن “يرسلوا طلباً للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الجريمة”.

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