اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1022 اصابة بـ وباء كورونا و 1772 حالة شفاء اضافة الى وفاة 16 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
التالي
منذ 3 ساعات
تحديد موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي
منذ 6 ساعات
نائب: تظاهرات السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في الاقليم
منذ 7 ساعات
الرافدين يعلن اسماء جديدة لمتلكئي قروض السيارات ويتخذ الاجراءات القانونية
منذ 17 ساعة
المرور تصدر توضيحا بشأن قرار منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر
منذ 18 ساعة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 200 المسجلة اليوم
منذ 19 ساعة
الاتصالات توضح اسباب انقطاع الانترنت في بعض مناطق الرصافة
منذ يوم واحد
الرشيد يرفع وجبة جديدة من سلف الموظفين
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 1347 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ يوم واحد
وزير الصحة يعلن الاتفاق مع مصر على اعتماد تبادل الخبرات في المجال الدوائي
منذ يوم واحد
مصرف الرافدين يدعو اصحاب الاموال للإيداع والحصول على فوائد
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1022 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1022 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).