2020/12/12 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النقل، السبت، عن حصيلة المسافرين خلال شهر تشرين الثاني المنصرم والتي بلغت اكثر من 44 ألف مسافر.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان إن، ” اكثر من 44 الف مسافر تنقلوا عبر الطائر الاخضر من والى مطار بغداد الدولي خلال الفترة من 1/11/2020 ولغاية 31/11/2020″.

وبين أن “العدد الاجمالي للمسافرين الذين سجلته محطة بغداد بلغ (44,669) مسافر توزعوا على (324) رحلة مباشرة نفذت في توقيتاتها المثبتة على جدول رحلات الشركة”.

وأضاف حسن أن “النسبة الاكبر للرحلات الخارجية كانت الى قطاع اسطنبول حيث بلغ عدد المسافرين (5،149) مسافر في حين سجل قطاع اربيل اعلى معدلات اعداد المسافرين الخاصة بالرحلات الداخلية وبواقع (3،785) مسافر”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينتان توافد إليهما العراقيون بكثرة.. النقل تسجل تنقل 44 الف مسافر عراقي على متن الطائر الاخضر خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينتان توافد إليهما العراقيون بكثرة.. النقل تسجل تنقل 44 الف مسافر عراقي على متن الطائر الاخضر خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).