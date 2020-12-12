الكعبي : اي اتفاق بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر ” باطلآ “

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعتبر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم السبت ، ان” اي ” اتفاق ” بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر ” باطلآ “.

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