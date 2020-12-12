كورونا.. العراق يسجل أكثر من ألف إصابة بقليل والوفيات تتراجع دون العشرين لأول مرة منذ أشهر

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجل مؤشر جائحة كورونا اليوم تراجعاً جديداً بأكثر من ألف إصابة بقليل فيما تراجعت الوفيات دون العشرين لأول مرة منذ أشهر.

وقالت الوزارة الصحة العراقية في جدول بياني وزعته على وسائل الاعلام إنها سجلت اليوم أقل نسبة إصابة بفايروس كورونا مند انطلاق الجائحة حيث بلغت النسبة 3%؜ من عدد الفحوصات بعد ان وصلت إلى 24% بالاشهر السابقة.

وبينت الوزارة إنها سجلت اليوم 16 حالة وفاة و 1022 إصابة جديدة بالفيروس قابلتهما 1772 حالة تعافٍ منه.

التفاصيل الكاملة في الجدول البياني داخل الخبر.

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