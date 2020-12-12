الكعبي: أي اتفاق مع كردستان يخالف ما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر

2020/12/12 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب :

اي " اتفاق " بخصوص نفط اقليم كردستان ومستحقاته يخالف لما جاء في بنود قانون العجز المالي يعتبر " باطلآ "

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